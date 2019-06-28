周海澄指稱，未扣證、扣照、扣薪，也未要求外籍工讀生超時加班。（馮惠宜攝）

也是假新聞嗎？教育部日前公開指稱建國科技大學疑與人力仲介公司串通讓19名印尼籍非產學專班的學生淪為血汗勞工，護照與居留證遭工讀仲介公司扣留並被迫超時工作，被指控的世新國際人力資源公司負責人何海澄28日出面反咬教育部搞烏龍，該公司協助廠商外勞生活照顧，未扣證、扣照、扣薪，更未要求超時工作，他要教育部公開道歉，否則將提告。

教育部技職司27日指稱，建國科技大學印尼籍19位非產學專班的學生經學校介紹到工廠做焊接工作，每周工讀時數高達48至54小時，學校及世新國際人力資源公司每月以各種名目苛扣15000元。

周海澄指稱，建國科大有580名外籍生，這19名學生雖非產學專班學生，因有工讀需求，而到彰化一家五金零件廠工讀，世新人力資源公司負責該五金廠商近200名移工生活照顧，這19名只是其中一部分，公司不經手薪資，如何苛扣薪資，也未扣留學生居留證、護照，他要求教育部公開道歉，否則將告教育部損害商譽。

他也拿出厚厚一疊文件，指稱連夜透過廠方取得19名外籍工讀生聲明書，他們也都切結表示廠方和世新人力資源公司未扣證、扣護照或巧力名目扣薪。

而對超時工作部分，周海澄指稱，廠方依照外籍學生工讀辦法，上課期間每周不得超過20小時，寒暑假期間則無最高20小時限制，可和本地勞工一樣，只要不超過72小時就不違法，他們不清楚教育部調查的時間是不是在寒假期間，但經了解廠商都遵循規定，他也認為如有不法，教育部應請勞動署進行稽查，而不是亂扣帽子。

(中時 )