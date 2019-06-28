（取自臉書《我是樹林人》粉絲團）

新北市樹林地區28日中午傳出有名剛會爬行的嬰兒，出現在長壽街路旁爬行，路過的一名媽媽見狀趕緊將她抱去附近查看，並質問是哪家的大人讓小孩在馬路上亂爬？PO文一出立即引起民眾撻伐，指責家長沒有責任感。

網友「Angel He」在臉書「我是樹林人」貼文指出，她今天中午騎車經過長壽街70巷左右，發現馬路上有個才剛會爬的小小孩，立即停車並先讓自己小孩下車後，衝過去抱起小小孩並大喊誰家的小孩爬出來？

「Angel He」表示，此時她看到有一家紗門沒關，就抱著小孩站在門口一直喊「有人嗎？小孩爬出來了」，又是喊了五六次，才看到一名女子慢吞吞的走出來接過小孩，雖然原PO生氣地告知小孩自己爬出去，但該名女子卻一副無所謂的態度把小孩抱進屋裡，就直接罵孩子。

社會局表示，由於夏季的柏油路溫度相當高，極可能造成嬰幼兒的皮膚燒燙傷，又同爬行也可能被疾駛而過的車輛撞傷。若是家長任意獨留孩童在類似危險處境當中，可依兒童及少年福利與權益保障法處3000元至1萬5000元罰鍰；若是家長一時的疏忽讓小孩獨自爬行到馬路上，則會在勸導同時，要求家長參與最少4小時的親子教育。

(中時 )