兒童狂歡節、青春藝術節於屏東接力登場，藉由多元且豐富表演，讓大小朋友一起嗨翻整個夏季。（林和生攝）

今年兒童狂歡節將藝術館變身成世界文化館，帶領兒童一起環遊世界。（林和生攝）

長達2個月的暑假何處去？屏東縣政府以兒童狂歡節打頭陣，將藝術館變身成世界文化館，帶領兒童一起環遊世界；而8月首創的青春藝術季，則將街舞拉到劇場，用電音快節奏顛覆演藝廳，藉由多元且豐富的表演，讓大小朋友一起嗨翻整個夏季。

屏縣府文化處長吳明榮指出，今年兒童狂歡節以「大富翁環遊世界」為主題，利用各國美景與創意設計，搭建起地中海風格的倒立顛倒屋、運用視覺幻覺的傾斜巴黎鐵塔、義大利彩色島的鏡射屋，還有15個國家民族傳統服飾的快速變身區，來到國境之南，就能體驗環遊世界的趣味冒險。

接續則是今年首辦的「屏東青春藝術節」，吳明榮透露，將邀請台灣首登比利時電子音樂祭的知名女DJ Ray Ray，搭配Luxy boyz舉辦一場電音派對，另有結合街舞、技能與創意的舞蹈Battle大賽，讓青少年能夠一展身手。

另有滅火器主唱楊大正、董事長樂團於藝術工作坊中分享，以傳統家將文化紅到國際的鐵四帝也會帶來演出《回‧神》；屆時在演藝廳戶外廣場會打造大型跳舞機及人牆穿越互動裝置，讓屏東從街頭到藝術場域，皆是青少年探索的領地。

吳明榮表示，部份場次票房已售出8成，他特別提到由原聲童聲合唱團與泰武古謠傳唱演出的《玉山vs大武山的傳說》，因為今年適逢莫拉克風災10周年，期盼透過來自山林間的天籟美聲，能適時撫慰人心。

(中時 )