太魯閣國家公園斥資上億元打造的「第三代」山月吊橋工程，歷時3年工期，上月底完工等待驗收中，太管處再砸下886萬興建吊橋周圍景觀縫合、遊客管制引導及無障礙服務設施等工程，目前進度接近5成，太管處副處長張登文指出，周邊設施工程預計年底完工，驗收後才能一併開放，力拚明年初開放。
山月吊橋興建歷史可追溯到1937年，這次完工的已是第三代吊橋，由布洛灣台地北側林地跨越台8線與立霧溪，串聯北岸錐麓古道，吊橋長200公尺，距立霧溪谷約150公尺，是國內深跨比最大、挑戰性最高的峽谷吊橋，精湛的施工品質及安全性，還獲得勞動部公共工程金安獎。
山月吊橋斥資1千1280億打造，上月底完工後，目前由營建署北區工程處東工組辦理驗收中，目前周邊景觀設施仍在進行中，包括無障礙設施、監視、廣播系統、指示牌及美化作業，目前進度約42％，吊橋北岸也設有50公尺景觀台，也正在進行護坡工程。
張登文指出，原計畫北岸步道延伸至太魯閣歷史據點「巴達岡」，經評估發現路基毀損、地形陡峭且坍方點地質不穩定，需暫緩進行調查，研究如何克服，另外，山月吊橋開放時間，也等到周邊縫合工程也完工驗收後，才會一併開放。
(中時 )
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