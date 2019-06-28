暑假旅遊旺季，貪小便宜租賃非法日租套房，小心踩到公共安全地雷區，很多日租套房隱身鬧區大樓，市府為鼓勵吹哨者及民眾檢舉，將依實收罰緩提撥獎金，罰緩10萬元以上、未滿50萬元，獎金15％計算；50萬元以上，依10％計算，最高10萬元為限，提升查獲率，嚇阻不法業者。

台中市府觀光旅遊局副局長陳育正28日在治安、公安、食安聯合會報，針對日租套房查處及輔導進行專案報告，取締非法日租套房，今年至5月底止，共查處83家次，裁罰82件，累計裁罰金額達571萬元。觀旅局108年度已編列檢舉獎金90萬元，正提報預算審查小組審查，盼提升日租套房查獲率，嚇阻不法業者。

副市長陳子敬指出，非法日租套房未通過建築、消防、衛生等安檢規定，形成安全漏洞，藉由網路平台招攬客源，未取得旅館業登記證，且未投保公共意外險，旅客生命財產受威脅，市府加強掃蕩與斷水斷電等措施，依罰緩比例提供檢舉獎金，結合民間力量，杜絕其他人視為有利可圖，群以效尤。

台中市日租套房大多分布於逢甲及一中商圈，市府以列管稽查，同一地點遭查獲裁處兩次以上，就強制斷水斷電，觀旅局輔導具有合法條件業者加速合法化，目前已有九家輔導為合法經營，其他非法者因場所和地目不符合，提醒另覓合法地點開業，否則開罰又遭斷水電，得不償失。

此外，市府針對非法旅宿刊登網路廣告，依法裁罰3萬至30萬元罰緩，並按次加倍處罰，108年度累計裁處36件，累計金額達111萬元。

「管理非法豈不就默認合法，非法者就是取締一途！」陳子敬祭出鐵腕強調，一般的飯店或民宿業者痛恨非法日租套房搶生意，非法日租套房收費較為低廉，不僅有逃漏稅之虞，建築物更不符合建築、消防、衛生等安全規定，影響正當合法業者的權益。

衛生局長曾梓展也憂心非法日租套房，發展快速擋不住，尤其不少東南亞國家遊客來台旅遊，租住非法日租套房，登革熱防疫上緊發條，發現來自東南亞等國家的遊客有異常，「要找人時人跑掉了」，恐成防疫漏洞，對非法日租套房業者嚴懲重罰，才能避免背包客或青年學子省錢不成，反把自己陷入公安危機之中，也呼籲非法業者切勿以身試法。

(中時 )