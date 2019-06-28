長榮航空空服員罷工第9天，今日雖繼續公布取消至7月12日的航班，但經內部人力盤點後，因有空服員陸續歸隊，所以原定7月1日至5日取消的航班中，恢復洛杉磯和香港航線各一個航班。

長榮航空因應桃園市空服員職業工會發動的罷工，今又宣布最新一波取消航班，7月6日至10日共將取消329班，估計影響5萬3900人次旅客。不過，長榮航空已在官網公布到7月12日，計7月11日至12日又有18班取消。

中央社報導，長榮航空今表示，由於返回工作崗位的空服員人數持續增加，經內部盤點人力後，決定原本7月1日至5日取消的航班中，恢復洛杉磯和香港航線各一個航班。

長榮空服員罷工到今天第9天，勞資雖有破冰見面，但仍未正式回到談判桌，但部分空服員決定回工作崗位，長榮航空運能也從剛罷工時4成左右，逐漸恢復，未來2天可達5成以上，7月起提升到6成。

(中時電子報)