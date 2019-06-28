淡海輕軌自去年12月24日通車以來，已吸引超過215萬人次搭乘，星巴克也搭上輕軌熱潮，首次結合輕軌與幾米公共藝術，在淡海輕軌紅樹林站1樓開設全台第一家輕軌公共藝術門市，以幾米為淡海輕軌量身定做的「閉上眼睛一下下」作品中角色瓢蟲與蝸牛女孩為裝置，結合虛擬的自然景象植物，打造出虛擬與現實交錯的空間，特色門市30日開幕。

新北捷運公司表示，淡海輕軌全線11個車站，都有藝術家幾米首次嘗試的大型銅雕作品，搭乘輕軌在全線各站停留，就像走進幾米為淡海輕軌量身訂做的「閉上眼睛一下下」繪本故事。

淡海輕軌自通車以來，新北捷運公司與沿線商家進行異業結盟創新行銷，如與淡水在地40年的北海鱈魚香絲推出通車紀念包裝、知名量販品牌家樂福推出台灣古早味餅乾伴手禮、無現金購物體驗及與中華郵政公司合作兒童節限量郵戳、紀念明信片等，希望透過議題行銷方式，吸引更多人認識並前來搭乘輕軌。

如今知名品牌星巴克即將在淡海輕軌紅樹林車站開設特色門市，即日起購買淡海輕軌一日票的乘客，保留票根即可於 7月1日起至8月31日止平日憑票至星巴克淡水區9家門市，點購兩杯相同口味／冰熱／容量皆一致的飲料，享第二杯半價優惠，預期將能吸引更多的觀光旅次前來朝聖。

新北捷運公司提醒，民眾購買一日票搭車，每張票限1人使用，自發售或啟用當日營運時間內有效，可不限次數搭乘淡海輕軌。

(中時 )