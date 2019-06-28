北市刑大28日指出，參與殺警案並遭法院判刑定讞的犯嫌共57人，其中有14人落跑未現身，警方日前在內湖拘提28歲的石雨倫，並將他檢還北檢到案，目前仍有13人下落不明。

石雨倫經檢警調查，發現他在2014年9月14日前往夜店現場，並在1樓大廳內，隨人群推擠拉扯，並徒手毆打刑警薛貞國頭部，導致薛傷重死亡，後遭判刑7年2個月定讞。

石雨倫當年交保後，曾在臉書PO文抱怨，表示：「我只是想過一個正常人一樣的生活，怎麼會扯到這種事裡面，我真的感覺好無力。」言談間滿是無奈，後來卻被查出有明確動手，並被判重刑。

警方專案人員日前掌握石的行跡，在內湖環山路將他循線拘提並解送北檢，北市刑大也在28日公布落跑13嫌的姓名，表示已獲發18張拘票追人中，呼籲當事人儘速出面，接受法律的制裁。

13名在逃者名單如下：

蕭叡鴻、許淳凱、周譽騰、周柏諺、郭士均、李聿鈞、張博安、張程翔、奚國翔、曾威瑾、張家瑋、黃皓瑜、游家樺，目前按其戶籍地，正由中山、松山、內湖等6個分局聯合專案追查中。

(中時 )