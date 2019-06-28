根據外電報導指出，由於明年東京奧運田徑賽場上沒有設立女子50公里競走項目，來自葡萄牙的39歲世界冠軍恩克里絲一怒之下向國際仲裁法庭(CAS)狀告國際奧會(IOC)以及國際田徑總會(IAAF)。

總部位於瑞士洛桑的CAS已在今日接受恩克里絲的狀紙，預計7月底開庭審理，雖然成功機率微乎其微，但恩克里絲依舊反映出女子競走在國際舞台上的劣勢。

在奧運殿堂上50公里競走僅有男子組一面金牌，之所以沒有設立女子組的主要因素是全世界從事這樣運動的人口不多，而且競技水準落差太大，導致IOC與IAAF將它排除在奧運舞台之外。

2017年倫敦世界田徑錦標賽首度將女子50公里競賽列入正式項目，恩克里絲以4小時5分56秒奪冠，這個成績同時也是世界紀錄，但當時僅有7名選手報名參賽。

恩克里絲在去年歐錦賽再次奪冠，當時參賽人數增加到19人。中國大陸選手梁瑞和劉虹先後改寫了世界紀錄，目前的世界紀錄是劉虹在今年3月所創的3小時59分15秒。

(中時電子報)