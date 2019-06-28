桃園市空服員職業工會5位幹部28日進入長榮航空總部，與董事長林寶水交流意見，近5點時勞動部次長劉士豪準備離開、工會幹部步出長榮總部，工會幹部廖以勤指出，與資方建立互信原則，資方要求不得對會員以外公布談話內容，決定是否持續罷工會員投票，將提早到28日晚間10點至29日中午12點進行。

桃園市空服員職業工會理事廖以勤說，這次的會談不是要討論訴求，向自己與大多數會員所關心的過勞航班改善、人評會機制建立等進行討論，而2000會員在意的方向不同，當下無法和資方回覆訴求會員是否能接受，所以還要會員投票進行多數來表決。

她說，公司希望停止罷工簽下團體協約，但這要集體會員投票決定，團體協約細節需要細部討論，僅先針對大方向訴求調整方案，不會是最終版本，方案若會員可以接受就會簽協議，如果會員不同意，一切就不算數回到原點。

廖以勤認為，董事長雖然和善，但對於空服員細部訴求並不了解，根本不能做決定，所以僅能針對成本考量等進行討論，希望爭取最好調整空間

(中時 )