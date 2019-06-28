高雄市長韓國瑜30日即將到新竹縣，參加「決戰2020‧贏回台灣」新竹場，而距離會場不遠的建築物上，28日卻出現鴻海董事長郭台銘的大型海報。（莊旻靜攝）

「決戰2020‧贏回台灣」新竹場30日將正式舉辦，愈來愈多「國瑜夜市」攤商已先行進駐活動會場周邊。（莊旻靜攝）

「決戰2020•贏回台灣」新竹場30日將在新竹縣舉辦，28日主辦單位在活動現場開始架起主舞台以及直播螢幕，未料同爭國民黨初選的鴻海董事長郭台銘的海報，也在主舞台附近的建築物掛起，隔空對陣意味濃厚。

主辦單位28日在縣政府前的縣政六路搭起舞台，未料在舞台附近，同天居然有施工廠商在建築物上，掛起大幅的郭台銘廣告，也使現場民眾、攤商、韓粉議論紛紛。

高雄市長韓國瑜將親臨會場，同日下午還將造訪新竹市城隍廟、竹蓮寺，以及新竹縣的義民廟、池和宮等宗教聖地，而立法院前院長王金平30日上午也在義民廟有活動，雖照行程不會與韓國瑜同場，但隔空交會，較勁意味濃厚。

「決戰2020•贏回台灣」新竹場也是國民黨初選民調封關前，韓國瑜最後一場大型造勢活動，主辦單位邀請竹竹苗地區政治人物齊聚一堂，也為韓國瑜拉票源，不過國民黨黨內競爭激烈，韓國瑜的新竹場隔空與郭台銘、王金平「交會」，也使活動格外有看頭。

(中時 )