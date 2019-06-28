◎工輔法昨三讀通過 張善政：農地最黑暗的一天

立法院昨日三讀通過「工廠管理輔導法修正草案」，對此前行政院長張善政痛批昨日是農地最黑暗的一天，民進黨政府不是愛台是黑台。

◎大阪G20領袖峰會開幕 美國態度恐影響領袖宣言

20國集團(G20)高峰會首次在日本召開，大阪G20領袖峰會28日中午正式揭開序幕，本次會議的主要議題包含，全球經濟的現狀與風險、數據流通的規則及課題、保護主義及貿易摩擦、世界貿易組織(WTO)改革、氣候變遷、塑膠垃圾、地球暖化對策等全球性議題。美中貿易戰持續之下，全球經濟大受影響，G20是否能起到踩煞車的作用也受全球矚目。

◎美參院通過國防授權法 美艦應繼續通行台海

美國參議院院會27日通過2020財政年度國防授權法(NDAA)，支持對台軍售，美國軍艦也應繼續定期通過台灣海峽。

◎氣象局：今年侵台颱風估3至5個

氣象局預報中心主任呂國臣今（28）日表示，往年西北太平洋6月至12月約有21至25個颱風生成，侵台颱風正常值為3至5個。預估今年6至12月，此區域颱風生成個數為正常至略為偏多，合計機率佔80％，因此很可能超過25個，侵台颱風則以接近正常範圍的3至5個機率最高。

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(中時電子報)