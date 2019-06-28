VAR LIVE(維亞娛樂)創造VR（虛擬實境）的新可能，首度以「VAR BOX」結合城市休閒，於台北大安區打造全球第一間結合VR體感競技與餐酒館的娛樂新殿堂—「BOX Taipei」。此據點將於6月28日正式開幕，塑造未來休閒娛樂的新指標。

BOX Taipei執行長陳致勇表示「VAR BOX是VAR LIVE最新研發的跨時代的電競產品，從研發、機體、設計、營運至推廣等，都由台灣團隊一手包辦，透過專屬的App能隨時隨地與世界各國好手競賽，也能查詢自己在世界的排名,目前已在日本、香港、馬來西亞等各地發燒，而「BOX Taipei」是全球第一家結合VR體感與餐酒館形式的主題餐酒館，未來也將以此為概念陸續在世界各地拓展。」

為了要讓現場的每個人都能與玩家們一同沉溺於VR遊戲的歡樂氛圍中，店內設計以時尚科技潮流為主軸，而空間擺設特別營造視覺穿透性。作為 VR 餐酒館，BOX Taipei 在餐點料理也下足了功夫，特別嚴選肉質緊實的放山雞，採用低溫烹調後再烘烤，搭配來自宜蘭的三星蔥及自製青醬美乃滋，製作出口感Q彈且外皮酥脆的『鹽烤放山雞腿配青醬美乃滋』，而『明太子細扁麵配炙烤小卷』也是店內的人氣餐點，濃稠香滑的奶油拌入新鮮的明太子，麵條使用能完整吸附醬汁的細扁麵，搭配肉質軟嫩的小捲，最後撒上鮭魚卵點綴，超滿足的經典料理澎湃上桌。

「BOX Taipei」店內實景。（圖／業者提供）

未來「BOX Taipei」也將陸續推出各項VR賽事及新鮮有趣的主題日，要讓玩家每次到訪都有不同的驚喜與感受，「BOX Taipei」要透過新型態的城市休閒模式，開啟全新的沉浸式娛樂新體驗，快到現場親歷其境體驗最新的VR科技吧！

(中時電子報)