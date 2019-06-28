韓律師康容碩討論雙宋離婚。

韓國知名律師康容碩昨晚上傳影片，討論雙宋離婚一事，還以合成圖揶揄了宋慧喬情史。(取自YouTube)

雙宋離婚原因令人好奇。(取自宋慧喬IG)

因演出《太陽的後裔》結緣的「雙宋」夫婦宋慧喬、宋仲基，昨日閃電宣布2年婚姻告終，震驚全亞洲粉絲。而韓國知名律師康容碩（又譯：姜勇碩）昨晚也在YouTube上傳影片討論雙宋離婚事件，未料卻意外爆出曾與宋慧喬交往過的天菜名單中，竟還有合作過電影《噗通噗通我的人生》的姜棟元。

根據港媒報導，康容碩昨晚上傳影片討論雙宋離婚事件，列出所有與宋慧喬交往過的男星合成照片，包括玄彬、Rain、宋仲基與李炳憲，然而此時在場記者金容浩突然語出驚人地表示：「少了姜棟元。」爆料曾私下在香港酒店的游泳池看過。

宋慧喬、姜棟元有無一段情，雖然不得而知，但其實宋慧喬以前就曾透露與姜棟元兩人如兄弟般相處融洽，即使下了戲也是好友，2014年更被直擊與姜棟元同遊巴黎，爆出熱戀傳聞，不過女方經紀公司就否認，稱兩人只是為了拍雜誌寫真，並非男女朋友關係。

(中時電子報)