雲台會綠色食品產業合作對接會26日至29日舉辦考察活動與綠色特色食品展。在28日的對接會上，雲南省台辦副主任張燦表示，台灣和雲南有著共同的歷史連結，共同的資源凜賦，更有攜手發展，互利共贏的美好願景；他盼雲南在實現自身發展壯大的同時，以實際行動推動雲南和台灣經濟社會融合發展。

張燦表示，台灣在生物科技、精緻農業、健康照護以及綠色食品加工等方面積累了豐富的經驗，雲南則擁有資源、區位、通道、人力、市場等優勢，特別是面對南亞東南亞有著重要和不可替代的作用。

張燦指出，「一帶一路」倡議，孟中印緬走廊，中國—中南半島經濟走廊，中越、中老、中緬經濟走廊，瀾湄合作機制等開放合作戰略都在雲南交匯，這將為雲南將迎來促進跨越式發展千載難逢的歷史機遇，也將為台商到雲南投資發展提供更多發展機遇，為台企開拓南亞東南亞市場，創造更多商機。而紅河州不論從區位優勢、基礎設施、資源優勢、綜合經濟實力等方面都排在我省前列，有很大的發展潛力。

張燦表示，這次把雲台綠色食品產業合作對接會選在紅河舉辦，就是希望來自臺灣的朋友們和紅河州能夠圍繞雲南省打造世界一流綠色食品加工基地戰略，圍繞紅河的綠色食品資源優勢和臺灣的綠色食品加工先進技術相結合，出點子、想辦法、尋路子，集思廣益、博採眾長、群策群力，共同貢獻智慧和力量，共用資源和成果。

張燦指出，同時也希望通過前一天半的考察，雙方能夠碰撞出共同合作的火花，找到攜手發展的結合點，形成互利雙贏的思路，並在今後的時間裡付出實實在在的行動。

(旺報 )