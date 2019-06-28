林心如隨手將錢投入愛心零錢箱，她表示，自己當媽媽後，更體會照顧孩子的辛勞，不捨身心障礙兒童及家庭的壓力。（張妍溱攝）

台中市瑪利亞社會福利基金會「極重多障服務大樓」本月13日在水湳經貿園區旁舉行動土，總工程經費至今仍缺7千萬元向外界告急；28日中區知名手搖飲業者發動「把愛串一塊」愛心零錢箱協助募款活動，「傳愛大使」藝人林心如參加呼籲，「小小愛心、積沙成塔。」響應零錢捐。

林心如現身募款活動，隨手將錢投入愛心零錢箱，她表示，自己當媽媽後，更體會照顧孩子的辛勞，不捨身心障礙兒童及家庭的壓力，希望外界伸出援手，買1杯飲料，順手將零錢投入零錢箱，協助擴園計畫，讓學童有更好復健設備及空間。

現場瑪利亞啟智學園極重多障的小恩，跟媽媽與藝人林心如拍合照，小恩媽媽表示，3歲小恩因極重度腦性麻痺，無口語能力，但看到美麗的「心如阿姨」，透過溝通輔具表示開心；盼未來新校區成立後，讓慢飛天使們有更好的照顧。

瑪利亞社會福利基金會執行長陳美鈴說，5年前發動募款，總工程經費需2億3800萬元，在各界幫忙下，僅籌1億7100萬元，仍缺7千萬元，計畫2020年動工，2022年完工招生。中區知名手搖飲業者於桃竹苗、中彰投、雲嘉、澎湖、金門，共220家門市櫃檯擺放「把愛串一塊」愛心零錢箱，助「極重多障服務大樓」興建。

(中時 )