台74線快速道路周邊的學校和住戶，長期飽受交通噪音干擾，由於興建中的廍子國小緊鄰台74，經立委沈智慧等協調，交通部公路總局將辦理隔音牆工程，表示會先行立案，於今年9月規畫工程預算，整體工程預定在明年學校招生前完工。

沈智慧表示，台74線快速道路平日尖峰時段車流量大、產生交通噪音，影響教學和生活品質，經邀集交通部公路總局等單位多次協調，決定建置隔音牆，才是根本解決之道，因此現場會勘，希望在學校開學前能事先做好規畫，開學後能如期完工。

交通部公路總局第二區養護工程處員林工務段段長陳舜賢表示，廍子國小位於74號快速道路旁，因噪音問題恐影響師生上課，必須設置隔音牆，但要先測量噪音值，再設計隔音牆設置的高度，評估整體工程費用再編列預算。

陳舜賢說，今年9月前學校第一期工程建物完成結構體後，可先進行實地噪音測試數據，依照該數據提報申請案，方便預編預算；台中市環保局人員葉壽宏表示，屆時環保局配合公路總局，協助做好噪音監測作業程序，不影響學校教學品質。

廍子國小校長張榮林說，學校明年第一期工程完工，預計明年3月將招生8班學生，建置隔音牆杜絕交通噪音干擾，也讓孩子們有一個友善且安寧的校園環境，維護教學品質。

(中時 )