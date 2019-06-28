行政院核准動支第二預備金近2800萬元，委外租用大型貨車加裝緩撞設備共9輛。(吳亮賢攝)

行政院長蘇貞昌28日上午到泰山國道公路警察局，實地考察員警執勤工作狀況及防護安全裝備，為提升員警執勤安全，已研擬108年度委外租用大型貨車加裝緩撞設備共9輛，相關經費由行政院核准動支第二預備金近2800萬元。

今日上午蘇貞昌率立法委員林淑芬、行政院秘書長李孟諺、發言人Kolas Yotaka、內政部政務次長陳宗彥、警政署長陳家欽，至國道公路警察局考察國道警值勤安全措施及配備。

員警實際演練國道交通事故處理、緩撞車及電動升降桿LED輔助警示燈等執勤安全裝備使用情形，蘇貞昌也肯定國道公路警察局添購新式爆閃燈及警示燈設備，強化員警執勤安全之努力。

另為提升員警執勤安全，國道公路警察局已研擬108年度委外租用大型貨車加裝緩撞設備共9輛，並預計配置9個外勤大隊使用，相關經費行政院核准動支第二預備金2759萬4仟元，並已辦理招標事宜。

因員警在高速公路上執勤，往來車速快，遇突發狀況，無時間躲避，隨時面臨死亡威脅，統計106年至今，國道已發生員警事故3件，造成4人死亡2人受傷。

日前也已修正通過警察人員人事條例施行細則第17條「因公殉職」相關規定，給予因公殉職員警遺族妥適照顧，及核定國道外勤員警加發危險加成，讓警察同仁執勤更有保障。

(中時 )