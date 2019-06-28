3公尺高的ELMO相當震撼。（時藝多媒體提供）

「玩具解剖展 JASON FREENY ASIA」是藝術家Jason Freeny全球最大型展覽，來自紐約的他號稱「潮玩界怪異黑傑克」，創作出一具具經典卡通、動漫人物的「半解剖」公仔，28日出席台灣開幕活動，親自體會展場設計的巧思，一入場彷彿走進紐約充滿凌亂塗鴉的巷弄，轉過幾個彎後，3公尺高的冰雪版ELMO瞬間映入眼簾，Jason興奮表示：「第一次走進展場就感受到壓倒性氣勢。」

Jason首度和台灣藝術家合作，與STAYREAL主理人暨藝術家不二良聯名推出「解剖版鼠小小」，不二良表示之前看過不少對方作品，非常開心有機會合作，不但不擔心自己心愛的創作被解剖，更搞笑說：「我跟鼠小小早就準備好接受他的治療。」Jason則大讚鼠小小形象樂觀可愛，揭幕時更大展童心，一度把麥克風遞到「鼠小小」面前，邀請公仔共同受訪。

此次展出眾多Jason解剖過的經典角色，包含該系列創作起點氣球狗、DC漫畫中的小丑、蝙蝠俠，當然少不了紅到全球的《航海王》主角魯夫，以及深受大人喜愛的卡通人物《探險活寶》老皮與阿寶，他更特地為台灣設計冰雪版ELMO，希望在炎熱又潮濕的台北帶給粉絲一絲沁涼。

除了宣傳展覽，Jason笑言身為饕客當然要盡情享受台灣美食，意外透露自己是鼎泰豐粉絲，曾嘗過紐約、大陸店，終於來到台灣本店大啖小籠包，他還一口氣買了8隻鼎泰豐公仔準備動手解剖！展覽自6月29日至9月22日在華山文創園區展出，Jason於28日中午在展場外舉行簽名會，詳情見FB粉絲團。

(中時 )