政治名嘴吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有私生女挨告，經王小姐提供親子鑑定報告，證實王小姐的兒女都是與前夫所生，與韓國瑜沒關係。曾在臉書po打碼女童照的綠黨桃園市議員王浩宇稍後居然在臉書說，週刊的報導看看就好，今天的報導，與他目前了解的狀況不同。網友對他的說法並不領情，仍紛紛要求道歉。

王浩宇貼出當時的報導內容表示，週刊的報導看看就好。關於今天報導的內容，雖然跟他目前了解的狀況不同，但他當時的說法一直是所po出的這幾點。並指攻擊他的韓粉，他已經提告超過20人，想捐錢給育幼院的繼續沒關係。

但網友對王浩宇的這番說法並不領情，「不管如何，至少跟韓市長道個歉！雖然與你了解之下不同，希望還給對方公道。」王浩宇回說：「不要亂相信週刊的報導。」網友嗆王說，「王浩宇，那等判決下來，跟週刊報導一樣，你要不要登報道歉？」、「王浩宇，我一定都看週刊的嗎？其他新聞網都PO出來了！當初你就別沾鍋嘛！還是要出來道歉~」

也有網友不滿說：「重點是你貼那張照片中的小孩，還是王小姐親姊姊的孫女，身為議員做這種事，自己不覺得慚愧嗎？你如果是個男人，就出來跟當事人道歉！」王浩宇回說：「週刊說你就信了？」網友再嗆，「王浩宇，那等判決下來，跟週刊報導一樣，你準備這麼辦？是男人現在就把guts拿出來！」、「要不然你説的就能信嗎？你敢放棄議員言論免責權嗎？！」

(中時電子報)