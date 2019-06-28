嘉義市政府啟動新住民戶政一站式服務。（廖素慧攝）

嘉義市政府整合公家機關各部門，為新住民提供單一窗口化的跨機關服務，28日在西區戶政所啟動「新住民一站式服務」，非洲幾內亞籍王勝利先生與台灣配偶王小姐體驗後肯定這項服務，市長黃敏惠嘉許戶政提供有感的服務。

市府民政處表示，新住民入境後首先要辦理結婚登記，第一站會先到戶政事務所，因此由戶政所擔任一站式服務主要窗口，由窗口人員將新住民的各項需求，通報給各單位提供協助，新住民就不必再東奔西跑洽詢。

黃敏惠說，嘉義市有5000多位新住民，市府民政、社會、衛生、教育等單位，結合移民署嘉義市服務站、嘉義市監理站、就業服務站、榮民服務處，統整出「一站式」服務，便利新住民洽公，7月1日是「全國戶政日」，感謝戶政人員提供友善有感的服務。

來自非洲幾內亞籍的王勝利先生與台灣配偶王小姐現場體驗到戶政所辦理設籍定居，戶政所人員將他們的設籍身分轉換後的資料通報給監理站，監理單位即時用新身分辦理車籍資料更新。

嘉義市監理站表示，新住民未取得身分證前可以憑居留證購買車輛，當他們歸化成為台灣人時，往往不會向監理單位辦理身分轉換，透過一站式服務平台的通報機制，除滯欠違規、強制險罰鍰及汽燃費或動保設定外，可即時更新資料，車籍有保障。

(中時 )