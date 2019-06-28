頭份市公所預防病媒蚊孳生，7月起全市陸續噴藥。（頭份市公所提供）

預防登革熱蔓延，苗栗縣頭份市公所7月起於各里及國中小學辦理戶外環境病媒蚊防治噴藥工作，噴藥消毒區域以戶外公共空間為主，室內、私人住宅及私有土地依規定需自行辦理，各里噴藥時間表公布，市公所提醒民眾，作業時需將住宅門窗緊閉並暫時閃避，以免發生危險。

時際酷熱盛暑，受夏季鋒面影響，近期降雨情形頻繁，戶外環境容易孳生病媒蚊，苗栗縣衛生局派人稽查村里環境衛生，迄今全縣已開出近300張勸導單，要求民眾全面巡檢戶內外居家環境，徹底清除積水容器，降低病媒蚊孳生的機會。

頭份市公所指出，噴灑滅蚊藥劑僅是預防登革熱的一環，避免過度噴藥造成病媒蚊產生抗藥性，民眾仍需定期清理整頓居家、社區環境，主動清除孳生源，才是杜絕疫情根本之道，此次噴藥期間自7月1日起至7月18日止，噴藥消毒區域以戶外公共空間為主，其餘區域需管理單位自行處理。

各里噴藥時間表公布，7月1日興隆、蘆竹、成功、和平；2日斗煥、後庄、廣興；3日民生、東庄、蟠桃；4日下興、中興、土牛；5日建國、流東；8日山下、上興、尖山；9日信義、仁愛、合興；10日文化；11日自強、忠孝；12日民權、民族、頭份；15日上埔；16日珊瑚、田寮；17日濫坑、新華；18日尖下。

(中時 )