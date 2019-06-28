防彈少年團推出以故事為主軸的手機養成遊戲《BTS WORLD》，帶領玩家回到團體尚未正式出道的日子，玩家必需化身經紀人，培訓防彈少年團成為巨星。

《BTS WORLD》包含1萬張全新照片、100支未公開獨家影片，玩家可以藉由擔任經紀人的角色，並使用遊戲內的1對1互動系統，與成員進行虛擬互動。此外，在遊戲內可收藏並升級BTS成員卡片來完成任務，過程中還可以開啟更多故事內容。而在遊戲裡的支線故事《Another Story》，可以看到每位成員以主角身份，呈現專屬於自己的故事內容。

《BTS WORLD》已在App Store和Google Play上市，原聲帶主題曲〈Heartbeat〉將提早在遊戲中獨家釋出。《 WORLD》原聲帶 OST專輯預計6月28日在全球上市，除了主題曲〈Heartbeat〉外，專輯內也包含每位成員在遊戲裡的主題歌曲，還有已經公佈的〈Dream Glow〉、〈A Brand New〉、〈All Night〉3首單曲。

(時報周刊)