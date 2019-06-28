(19:15更新)在經過交流賽的廝殺，火腿休兵4日後對戰軟銀就遇上對方王牌投手千賀滉大，而火腿則派出目前洋聯勝投王有原航平應戰。王柏融對戰千賀打得不理想，6打數僅有1支安打，還吞下4次三振。今日擔任第五棒、左外野手，首打席無法突破千賀，敲出外野飛球遭到接殺。

有原航平目前8勝3敗為洋聯勝投王，不過首局遇上軟銀有些不穩，先被明石健志敲二壘安打，再遭洋將賈拉西亞(Yurisbel Gracial)補上一記安打失1分，幸好有原及時回穩，得點圈有人的情況下穩穩抓下2個出局數結束此局。

擁有161公里火球以及犀利指叉球的千賀，今年2度對戰火腿都獲勝，此戰前3局更是將火腿隊打線完全壓制，直到第3局才被敲出首支安打。2局上半王柏融擔任首名打者，瞄準千賀投到紅中的151公里直球出棒，可惜敲成中外野飛球遭到接殺。

第3局2人出局後，西川遙輝選到保送上壘，大田泰示將154公里偏高直球及成右外野方向安打，為火腿本場首安，可惜還是火腿還是無法得分，3局結束火腿以0比1暫時落後。

4局下半王柏融第二打席，千賀連投3顆壞球都被王柏融選掉，接著將偏低直球敲成界外飛球後，選到第4顆壞球獲保送上壘。接著清宮幸太郎也因保送上壘，得點圈有人的機會，石川亮敲出關鍵安打，讓二壘上的王柏融跑回本壘攻下火腿第1分，將比數追成平手。

5局上半軟銀立刻靠2支長打要回領先，福田秀平二壘安打和明石健志的三壘安打攻下超前分，不過有原在三壘有人的情況下，連續解決3名打者，凍結軟銀的攻勢。5局下半王柏融在一、三壘有人的情況下，敲出高飛球遭到接殺，成為第3個出局數。

(中時電子報)