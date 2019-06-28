台中市北屯區幼兒園日前參訪北屯區東山派出所，親手製作「注音文卡片」送給「警察杯杯」，上面寫著「您辛苦了，幫我們抓壞人，還指揮交通，小朋友都愛你」等文字，還比出「向前衝」手勢，鼓勵「警察杯杯」勇往直前。

當小朋友進到派出所，見「警察杯杯」沒有想像中這麼嚴肅，反而親切地問候招待，彼此熱絡起來。小朋友們個個宛如劉姥姥走進大觀園一樣，眼中充滿了驚奇，一看到警方執勤時所使用的裝備，如防彈衣、反光背心、防彈頭盔以及防彈盾牌等。

台中市北屯區幼兒園日前參訪北屯區東山派出所。（張妍溱翻攝）

東山派出所副所長王中正、警員闕冠宇及賴俊翰輪流擔任小老師，解說各項警用裝備的使用功能以及宣導交通、婦幼安全等相關法規。講解過程中現場小朋友們反應熱烈，紛紛地踴躍舉手提問，尤其對於交通安全方面的問題很感興趣，透過問答將交通安全法規觀念烙印心中。

最後小朋友拿出自製的卡片，想要送給「警察杯杯」，讓員警們感到又驚又喜，卡片結尾還特別用注音寫下「小朋友愛你」的文字，模樣十分可愛，也讓波麗士大人很感動。

小朋友還比出「向前衝」手勢，鼓勵「警察杯杯」勇往直前。（張妍溱翻攝）

(中時 )