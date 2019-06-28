暑假沒有營養午餐，弱勢學童不必擔心餓肚子，台中市府結合統一、OK、萊爾富、全家超商、楓康超市及家樂福約1403家門市設置「愛心守護站」，和平地區無連鎖便利商店，社會局與「社團法人原住民深耕德瑪汶協會」合作增設供餐據點，社會局結合教育局安心餐券計畫，弱勢學生持券即可到指定店家兌領中餐。

台中市府社會局長李允傑至超商門市張貼「愛心守護站」貼紙，宣導愛心服務，愛心守護站具備社會安全網作用，提供潛在需求兒少緊急餐食功能，也能主動發掘需協助的兒童少年，進而關心家庭狀況。

為照顧弱勢孩童，教育局推出「安心午餐券」政策，讓弱勢孩子在寒暑假及例假日都能正常用午餐，不用因學校沒上課煩惱午餐問題；市府設置「愛心守護站」，提供台中18歲以下兒童及少年餐食，不限使用時段，希望透過安心午餐券、愛心守護站雙軌並進，讓孩子獲得更多照顧。

教育局表示，弱勢學生在放假期間每日皆能於午餐時間（上午11時至下午2時）正常用餐，受到妥善照顧，養成規律用餐的好習慣。

社會局結合安心餐券計畫，跨域合作模式，於超商通路設置「愛心守護站」，兒童少年如有需求及時提供餐食，並透過超商人員了解、回報，協助解決孩童家中可能的經濟問題。

(中時 )