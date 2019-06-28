社會局長張錦麗和志工們一起開心做饅頭。(吳亮賢翻攝)

泰山區志工協會常年利用手作饅頭行愛心，5年來至少作了10萬顆愛心饅頭，義賣後所得捐給社區弱勢的族群，新北市社會局長張錦麗28日中午到王家大院參與做饅頭活動，唐氏症基金會的多位唐寶寶們也一同參與，在志工一對一陪伴輔導下，做出各式各樣造型的創意饅頭。

手作饅頭傳愛活動在王月惠祖厝「王家大院」進行，她更自掏腰包購買攪拌機、蒸籠、鐵架等製作饅頭的工具，在古色古香的紅磚瓦建築中和志工一起做愛心。

王月惠表示，協會有500多位志工，每次作饅頭時總有近百位到場幫忙，從擀麵粉、加料、發酵、捏作到蒸熟，5年來早已數不清做了多少顆饅頭，但「至少超過10萬顆！」

張錦麗表示，在理事長王月惠的號召下，已經手作愛心饅頭多年，這次參加社會福利參與式預算獲得高票入選，更利用一點補助經費擴大辦理，將義賣所得又捐贈給中華民國唐氏症基金會，志工的愛心值得敬佩。

唐氏症基金會董事長林正俠也帶領多位唐寶寶一起到王家大院，在志工一對一陪伴輔導下，唐寶寶隨意創作出不同造型的饅頭來，有動物造型，也有卡通造型，等蒸熟後呈現各種不同的樣貌，唐寶寶都很開心。

王月惠說，「麵麵俱到、饅頭傳愛」活動，後續將針對單親家庭、高風險、中低收入戶暨獨居老人等不同對象，設計不一樣的手作饅頭及共餐主題。

泰山區長謝文祥表示，在等待饅頭熟成的過程中，志工給予陪伴及心靈支持，讓參與的民眾能獲得能量，重新出發。

(中時 )