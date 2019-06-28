台中市交通局為iBike使用者投保公共自行車傷害險，開放民眾於iBike官網或各租賃站多媒體自動化服務機登錄個人身分認證資料，7月1日保險正式生效。（盧金足攝）

台中市公共自行車租賃站iBike，至5月底全市已營運325站，提供9150輛車，累計騎乘人次超過2600萬；為保障iBike使用者，市府交通局為iBike使用者投保公共自行車傷害險，7月1日保險正式生效，騎乘iBike受傷致死亡、失能者，最高可獲100萬元理賠金，如受傷住院，每日也有1000元醫療保障，籲使用者登錄，手續簡單有保障。

針對自行車用路安全，市府推動iBike使用者投保公共自行車傷害險，強化iBike使用安全防護網，讓民眾安心使用公共自行車租賃系統。

交通局長葉昭甫指出，由於投保傷害險需提供被保險人個資，微笑單車公司已於官網及各租賃站多媒體自動化服務機，開放微笑單車會員登錄身分證字號、生日及手機號碼等資訊，自即日起可進行登錄，7月1日正式生效。

目前iBike在中科新建置的三站點位於中科管理局、巨大集團總部與中科標準廠房，累計全市已有325個自行車租賃站，即日起開放民眾於iBike官網或各租賃站多媒體自動化服務機登錄個人身分認證資料，7月1日保險正式生效。

葉昭甫表示，保險公司理賠程序將調閱事故當次iBike租借紀錄、醫療證明，並確認是否為登錄卡片本人，民眾需注意租借iBike的卡片與平台個資登記必須要為同一人，才可享有保險權益。

交通局針對iBike站，將再增加站點密度及服務涵蓋率，爭取明年預算推動iBike2.0倍增計畫，擴大到大眾運輸節點、學校、商圈、住宅社區等重要據點，滿足市民需求。

(中時 )