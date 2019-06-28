立法院今三讀通過法官法部分條文 18:362019/06/28 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立法院今三讀通過法官法部分條文。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立法院今三讀通過法官法部分條文。（趙雙傑攝） 立法院臨時會今日在院長蘇嘉全敲下議事槌三讀通過法官法部分條文，實任法官或司法院大法官有貪污行為，經有罪判定確定或經職務法庭裁判確定而受第五十條第一項第一款至第三款之懲戒處分者，應繳回停職期間所領之本俸。 (中時 ) #法官法 也許您會感興趣 推薦閱讀 職業女網世界球后換人啦！ 43年來首位澳洲籍球后 07:552019/06/24 體育 108年第一次追加減預算三讀通過 12:492019/06/24 生活 第一例試管嬰兒滿月 台大雲林分院喜洋洋 13:022019/06/24 生活 雷洪拍「這群人」MV！連毛孔都有戲 20:222019/06/24 娛樂 《航運股》華航決配息0.2096元，通過台灣虎航釋股案 10:172019/06/25 財經 新北提案 夾娃娃機退出校園百公尺 04:102019/06/27 地方新聞 立院三讀通過工輔法修正案落日期限20年 20:302019/06/27 財經 法官法審查進度緩慢 大綠、小綠唇槍舌戰藍委轟 23:592019/06/27 政治 陸淑美挺郭 王金平：和每位參選人保持等距 14:462019/06/28 政治 《中時晚間快報》工輔法昨三讀通過 張善政：農地最黑暗的一天 17:542019/06/28 政治 政治熱門新聞 韓黑也看不下去！怒吼：不該罷免韓市長 - 政治 韓國瑜被證實沒外遇生女 王浩宇又再戰網友 - 政治 驚！港媒：郭董已備好兩套震撼劇本 - 政治 630國瑜夜市開始 網驚這種攤位超多！ - 政治 看到記者兒子被郭台銘戳胸口罵 媽媽回一句話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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