已婚的王姓運將和程姓小三交往10年，但他發現程女琵琶別抱又搭上另名章姓人夫，3月間與程女、章男相約在程女住處停車場談判並引發衝突，王男持水果刀刺向章男腹部後，又砍了程女12刀，造成程女頸動脈破裂後血流過多送醫不治，彰男急救撿回一命，新北地檢署28日依殺人、殺人未遂起訴王姓運將。

56歲的王姓運將雖已結婚多年，卻在10年前在卡拉OK店認識小他1歲的程女後，和程女發生婚外情，今年初王男發現程女和59歲的章姓男子交從過密，懷疑小三程女劈腿，並在3月間約前往程女蘆洲住處和程女、章男談判。

起訴書指出，今年3月31日凌晨0時許，王男帶著水果刀到程女蘆洲區住處地下停車場出入口談判，但3人碰面後隨即發生激烈爭吵，王男一怒掏出預藏的水果刀先朝章男的腹部猛刺1刀，接著再朝程女胸口、脖子、腋下連砍12刀，隨即前往派出所投案。

章男被王男一刀刺中腹部後臟器外露，趁亂狂奔到附近超商求救，經緊急送醫後才及時在鬼門關前就回一命；程女不僅遭砍程度嚴重，而且有一刀刺穿了她的頸動脈，到院前即因失血過多沒有生命跡象，送醫後仍不治。

王男在偵查時供稱，他不滿女友另結新歡，且在談判時又和章男一起刻意疏離冷落他，他才在一時氣憤下行凶，新北地檢署28日依殺人罪嫌將王姓運將起訴。

(中時 )