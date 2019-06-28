高等教育評鑑中心今（28）日公布107年度下半年大學校院校務評鑑結果，共27所一般大學接受評鑑，評鑑結果共有25所一般大學在四個評鑑項目皆為「通過」，2校則在「辦學成效」為「有條件通過」。

高等教育評鑑中心表示，評鑑結果共有25所一般大學在四個評鑑項目皆為「通過」，包括一貫道崇德學院、中國醫藥大學、世新大學、東吳大學、東海大學、長庚大學、高雄醫學大學、國立交通大學、國立成功大學、國立宜蘭大學、國立政治大學、國立清華大學、國立陽明大學、國立彰化師範大學、國立暨南國際大學、國立台中教育大學、國立台北大學、國立台南大學、國立台灣大學、國立台灣師範大學、淡江大學、華梵大學、台北醫學大學、輔仁大學、銘傳大學等校。

高等教育評鑑中心指出，一貫道天皇學院及台灣神學研究學院於「項目三：辦學成效」為「有條件通過」。未獲通過的原因主要在於評鑑委員認為學校未能系統性呈現辦學成效，辦學績效未能呈現在學校網頁；再者，教師的研究成效有待提升或者無法符合學校自我定位，以及沒有具體呈現學生核心能力與學習成果的關聯性。

高教評鑑中心強調，評鑑委員雖判定學校可通過門檻，但也期待學校仍需進一步精進以提升成效，從評鑑委員提出的待改善意見及未來發展建議可更精確反映出學校辦學現況與問題所在。建議學校及互動關係人可參考高教評鑑中心網站，瀏覽評鑑報告內容，以獲得較詳細的評鑑結果相關資訊。

(旺報 )