張柏芝稱和Leo就是認識多年老朋友。（圖／翻攝自cecilia_pakchi_cheung IG）

39歲張柏芝與謝霆鋒離婚8年，除了兩人所生兩個兒子Lucas、Quintus外，去年11月生下第三胎兒子Marcus，但張柏芝對孩子的爸閉口不談，最近傳出Marcus原來是混血兒，精主疑是英國高富帥工程師Leo，最近張柏芝帶著兩個兒子到新加坡玩，主動曬出和Leo合影，強調「希望友誼永固」，稱和Leo只是認識多年老友。

張柏芝去年底閃電三度當媽，引來許多網友人肉搜索三胎兒子的爸身分，第一時間網上傳出該男是65歲新加坡富商，又傳疑是大陸富豪，最近網上熱傳，早在2013年張柏芝就在新加坡被拍到和英國工程師Leo合影，該男年輕有為又相當多金，但另有傳言認為兩人可能已分手。

對此傳聞，今張柏芝分享到新加坡旅遊的照片，一行人到海底餐廳吃飯，張柏芝還曬出與Leo合照，親自回應說：「所有都是認識了很多年的老朋友，希望友誼永固，極度推介（薦）這餐廳非常好味！」並笑說本來想上傳朋友扮魚的影片，被朋友抗議便刪了。

(中時電子報)