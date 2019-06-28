酸民為黑韓竟拿人命開玩笑，以「登革熱發大財」媒體投書，建議服劇毒農藥巴拉刈減輕病媒蚊叮咬機率，不把人命當一回事。高雄巿議員陳美雅、黃紹庭同聲譴責這樣行為，也感嘆黑韓好像有一股勢力，簡直到了是非不分。

自稱台大生物科技研究所的陳姓研究生以媒體投書「建議韓市長在高雄人口密集區使用巴拉刈防治登革熱」，甚至要染病患者口服巴拉刈，誇張黑韓行逕，把人命當兒戲，如果有人誤信吞毒，以登革熱的高致死率，非同小可。

投書的文章煞有其事地指出，「根據目前科學研究」，只要口服3西西巴拉刈就能大幅降低死亡率，甚至建議韓國瑜示範如何噴灑巴拉刈，還說可以在三民區設立登革熱故事館，由潘恒旭設計，對於染熱患者，無異二次傷害。

而綠媒對這種文章，沒盡到媒體守門人的把關責任，竟然來稿照登，雖然衛福部疾管署去函打臉，但是篇幅有限，難保沒澄清的投書內容已被散布，造成民眾誤信，這種黑韓手段，比起假新聞製造，已經有過之而無不及。

過去黑韓被韓國瑜形容是對他人格的毀滅，因為從上酒廊手放哪裡、拿吳敦義4000萬選巿長，到婚外情有私生女等，一招比一招狠，進化到現在，竟然已經不把人命當一回事，如此黑韓不僅手段骯髒，更是到了無法無天。

高雄巿議員陳美雅受訪強調，韓巿長為了登革熱疫情想方設法，為的就是保障巿民的生命健康安全，絕對反對有人拿高雄的人命來當嘲笑對象，甚至散布不實訊息誤導民眾，公權力應即刻介入了解，並遏止散播不實謠言訊息。

巿議員黃紹庭說，今年是暖冬，全世界登革熱的高峰期，整個東南亞出現了幾千個案例，高雄在4年前有上萬起確診，今年高巿府非常努力的壓制疫情，千萬不要見獵心喜，甚至只是為了調侃韓國瑜，對於防疫一點幫助也沒有。

他也感嘆，韓國瑜一再被抹黑，就像說韓有私生女一事，就是無中生有、相當惡劣，感覺現在好像有一股勢力在主導抹黑韓國瑜，要把黑韓塑造成風潮，如此一來，台灣社會將變成一個沒有是非，不講道理的地方。

(中時 )