台中市長盧秀燕上任後，讓延宕多年的水湳國際會展中心動工。（盧金足攝）

2019年《遠見雜誌》縣市總體競爭力評比，台中市整體競爭力總排名第8，比去年的第10名進步兩名，尚待力爭擠進前段班。市府表示，教育文化方面，在6都或全台排名，台中市拿下僅次台北市的第2名，比2018及2015年進步4名，表現亮眼，其他生活品質、公共安全與消防等方面，表現均較去年進步。

市府指出，《遠見雜誌》2019縣市總體競爭力調查評比，以經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質等9大面向評鑑，台中市提供家長和小朋友平價、多樣的托育服務，市長盧秀燕啟動「公托公幼倍增計畫」，預計4年內增加180班公幼、18家公托。

此外，市府羅列盧秀燕上任後，重大建設如水湳國際會展中心、大里區草湖防災公園、東區尚武段社會住宅、太平育賢段2期社會住宅、東區文小10非營利幼兒園、綠川民權至復興路段改善工程、綠空鐵道3期都等多項建設已順利開工。

「公共安全與消防」、「經濟與就業」、「醫療衛生」調查，台中在6都排名都在前3名，「公共安全與消防」部分，今年全國排名16與去年排名19相較進步3名；「經濟與就業」部分，台中市在6都及全國排名均為第3，台中將舉辦首屆台中購物節，帶動全市一起拚經濟。

盧秀燕強調，以「開工市長」自我期許推動各項建設，未來也將加速推動，讓市民更有感，也強化城市總體競爭力。

(中時 )