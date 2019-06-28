嘉義市拚暑假觀光經濟 嘉義製材廠成網美拍照新夯點 19:472019/06/28 中時 廖素慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 網美在百年嘉義製材所拍美照。（嘉義市政府提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 百年嘉義製材所悠閒氣氛，貓咪也沈醉其間。（嘉義市政府提供） 嘉義市拚暑假觀光經濟，百年嘉義製材廠30日將對外開放，市長黃敏惠臉書小編製拍「神木少女」系列美照，神木、古蹟成為網美打卡拍照新夯點。 嘉義製材所位於嘉義市立博物館後方，是嘉義第一家發電廠，扮演日治時期嘉義工業化火車頭的角色，阿里山的林木經由小火車運送下山，到製材所加工後輸送至各地。 嘉義製材所有綠樹成蔭，有千年檜木、製材所工業基地遺構、製材工序流程等歷史現場，與森林之歌、車庫園區、檜意森活村連成觀光軸線，是今年夏天不能錯過的打卡拍照的新美景。 (中時 ) #嘉義市 #神木 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉義首座職業試探中心揭牌 小小家政婦初體驗 14:152019/06/26 生活 嘉義市獲捐贈2部救護車 添救命利器 18:312019/06/26 社會 嘉義市精選百大品牌拚經濟 用VR報你知 18:572019/06/26 生活 科技結合觀光 打造旅行玩嘉 04:102019/06/27 地方新聞 嘉市職探中心 幫孩子找到興趣 04:102019/06/27 地方新聞 嘉義市啟動餐飲評核 為美食把關 16:112019/06/27 生活 美國刑事專家嘉義交流 談性別暴力防制 17:202019/06/27 社會 嘉市啟動餐飲評核 為美食把關 04:102019/06/28 地方新聞 嘉義市經國新城「白川書苑」啟用 社區共享書式生活 16:402019/06/28 生活 嘉義市新住民「一站式」服務 洽公單一窗口化更便利 18:202019/06/28 生活 生活熱門新聞 有退路才罷工？長榮道歉空服員確定跳槽星宇 - 生活 長榮罷工最快明落幕 禁秋後算帳 - 生活 - 中時 建議韓讓「登革熱患者口服巴拉刈」 疾管署怒報警揪韓黑 - 生活 怨尪只買雞腿飯 兒神吐嘈媽爆氣罵這句萬人笑翻 - 生活 癌症是吃出來的！過45歲這4類食物少碰為妙 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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