百年嘉義製材所悠閒氣氛，貓咪也沈醉其間。（嘉義市政府提供）

嘉義市拚暑假觀光經濟，百年嘉義製材廠30日將對外開放，市長黃敏惠臉書小編製拍「神木少女」系列美照，神木、古蹟成為網美打卡拍照新夯點。

嘉義製材所位於嘉義市立博物館後方，是嘉義第一家發電廠，扮演日治時期嘉義工業化火車頭的角色，阿里山的林木經由小火車運送下山，到製材所加工後輸送至各地。

嘉義製材所有綠樹成蔭，有千年檜木、製材所工業基地遺構、製材工序流程等歷史現場，與森林之歌、車庫園區、檜意森活村連成觀光軸線，是今年夏天不能錯過的打卡拍照的新美景。

(中時 )