國家住都中心今天表示，眾所矚目的台北市圓山站西側、信義區兒福B1-1、B1-2等三處都更案，今起公開閱覽招商文件草案，並廣徵各界意見至7月10日，之後也將舉辦地區說明會，預計7月31日正式公告招商，12月底前可完成招商簽約，為都更注入新活水。

住都中心表示，圓山站西側都更案位於台北市捷運圓山站西側，面積合計約3,000坪，隔庫倫街分成南、北兩基地；初步構想以南側A區為複合式商業使用、北側B區為住商複合使用，由國家住都中心擔任實施者，公開徵求出資者、以權利變換方式實施，先前已陸續舉辦多場相關權利人說明會與協商會議等，讓當地居民有更清晰的願景。

住都中心指出，出資者須回租經管台灣銀行房地，除提出最佳的建築規劃，也要有商業設施營運經驗，並擘劃未來營運管理計畫，期許該案能結合周邊捷運圓山站、花博公園及臺北數位產業園區，導入產業再發展方案活絡商機，打造北大同新興意象、引領都更新契機。

至於信義兒福基地位於忠孝東路五段北側，松信路東西兩側二處基地，住都中心表示，Ｂ1-1基地由國家住都中心擔任實施者公開徵求出資者，採權利變換方式實施；B1-2基地採設定50年地上權方式，公開評選實施者興建與經營。

為整合兒福都更案，住都中心從去年12月至今年5月間，拜訪地上物相關權利人達30餘次，更陸續舉辦相關座談會、說明會多達16場，爭取周邊居民的認同。

住都中心表示，B1-1基地低樓層空間預計提供幼齡及高齡照護等社福設施，呼應更新地區發展策略，中心分回的部分則優先做為協助鄰近社區推動都更的中繼與安置住宅等；B1-2基地則規劃以商辦或企業總部進駐，盼能吸引信義計畫區的產業能量跨越忠孝東路，為鄰近老舊社區都更事業注入新動能。

國家住都中心表示，本次招商作業採一次申請、二階段審查方式辦理評選，評選作業分為資格審查、綜合評選二階段。三案均將評選國內優質專業廠商，申請人除須具備相當財務能力，亦需於本案公告日前10年內，具備完成住宅或商業使用建築開發實績等條件。

(中時 )