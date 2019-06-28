日本國民天團柚子受邀參加第30屆金曲獎頒獎典禮，擔任表演嘉賓，該團28日受訪，被問到這次與蔡旻佑的合作，柚子表示，「蔡旻佑是有名的創作歌手，很期待明天跟他的演出。」他們提及，這次跟蔡旻佑的合作過程，發現他的琴藝真的很高超，希望在台上可以擦出特別火花。

參加金曲盛宴，勢必會遇到很多音樂人，柚子透露，很期待在現場與大家互動，更直說：「因為有在經營IG 帳號，希望可以跟明星合照，第一個要找的當然是這次合作的蔡旻佑。」此外，柚子團員北川悠仁也在媒體面前拿出準備好的小抄，先預演一下明天準備在典禮上說的中文，並請記者保密，希望隔日為觀眾帶來驚喜。北川悠仁還透露，平常以跑步鍛鍊體力，來台灣也會外出跑步，偶爾會被歌迷認出，但台灣氣候太熱，經常跑了一段就想回飯店休息。

柚子闖蕩樂壇22年，目前在日本進行巨蛋巡演，是首組以自彈自唱形式在巨蛋演出的歌手，他們透露出道20周年時，難得有機會在巨蛋演出，當時覺得既感動又愉快，2年後再踏上巨蛋，想透過不一樣的方式呈現，「雖然有很辛苦的地方，但是經歷這一切之後，又覺得幸好做了這個挑戰。」

柚子相當期待9月的台灣演唱會，「很開心終於又能來台灣開演唱會，台灣歌迷很特別，每次都會用日文和我們一起唱歌，這次我們會挑戰自彈自唱，希望能夠與大家創造最棒的回憶。」柚子最新單曲〈SEIMEI〉正在數位平台搶聽中；柚子「亞洲演唱會2019柚彈柚唱～拍手喝祭～台北公演」9月28日、29日將在Legacy MAX舉行，6月30日13：00起ibon售票系統機台及網站同步開賣。

(中時 )