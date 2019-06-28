韓國瑜最大臉書粉絲團「韓國瑜後援會」版主「鋼鐵俠」徐正文，在此次的韓國瑜全台造勢大會中扮演重要角色，他也將在6月30日最後1場的新竹快樂向前行造勢大會中，請來曾經唱紅「把高雄還給我」的城市維克樂團前來助陣，要將歡樂氣氛帶給韓粉們，以「歡樂迎接未來」號召年輕人。

身兼台企聯台商會長常務理事、亞洲最大青創基地台灣區負責人、台北市家長會會長協會總會長、國民黨台商黨代表及中央委員等多重身分的「韓國瑜後援會」臉書粉絲團版主徐正文，綽號「鋼鐵俠」，他不只是最早挺韓國瑜參選總統的人，韓國瑜的鋼鐵粉也是由他的綽號而來，1年前更成立全國最大的韓國瑜臉書粉絲團，目前已有超過10萬會員。

徐正文說，他並非政治熱衷人士，更非狂熱分子，某次是在電視上看到台北市議員王世堅質詢時任北農總經理的韓國瑜，這才認識了他，並被韓國瑜的風格所吸引。

他認為兩人的理念、對事情的處理方式很相同，作風又樸實，就是覺得兩人「Tone」很對，就這樣開始關注他，默默的支持，之後再成立粉絲團全力相挺，希望這位庶民進入總統府能夠為台灣年輕人找到希望，為國家創造未來。

此次的全台巡迴造勢大會，他是每役必與，不過，在前幾場活動後，他總覺得缺少了什麼，之後他反覆思考，原來是少了「歡樂」氣氛，他認為選舉不必都是激情與憤慨，應該來點歡樂，以年輕人的思維來造勢以號召年輕人來挺自己的未來。

因此，在最後1場造勢會中，他特別邀請了曾經在韓國瑜選高雄市長時唱紅「把高雄還給我」的城市維克樂團到場獻唱50分鐘，希望把年輕的氣氛帶給大家，嗨翻全場鋼鐵韓粉，最後1首曲子則是帶來張雨生的「我的未來不是夢」，要讓大家對未來要充滿信心，力挺韓國瑜、未來不是夢。

(中時 )