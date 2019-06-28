王金平之友會恆春區分會28日舉行成立大會，總統參選人王金平蒞臨現場。（謝佳潾攝）

前立法院長王金平28日下午出席「王金平之友會恆春區分會」成立大會，該會由地方企業家李南宏發起，在他的號召下恆春半島的政商人士幾乎都出席，現場湧入300人力挺王金平選總統，而王雖坦言初選誰出線就支持誰與力拚到底的說法有矛盾，但情勢仍是會有變化。

「世事如棋，乾坤莫測。」王金平曾說國民黨總統初選誰出線就支持誰，但又說一定力拚到底，說法矛盾令人覺得不合邏輯，對此，王金平也坦言，這邏輯上確實怪，所以他也說不出將來該怎樣經營最後的參選，所以就讓我們靜靜看著各種情勢的變化。

話鋒一轉談到王金平之友會恆春區分會的成立，王金平馬上聊起他與恆春的淵源，他說，大家都是很多年的老朋友了，44年前參與選舉時就與恆春結了緣，地方很多的重要建設他都有參與到，例如台電的敦親睦鄰款項，讓恆春鎮公所每年都有1億多的經費投入老人年金，這是政府體制外的福利。

王金平說，自己選總統不是為權力、名利，而是因民進黨政府的執政他看不下去，包括一例一休造成勞資對立、年金改革讓軍公教權利嚴重受損、能源政策不清楚讓國外企業不敢進入投資，還有兩岸關係的不穩定都嚴重影響地方觀光生意。

「我能為台灣解決困境！」他強調，為解決國內對立、兩岸困境等2大問題，並讓台灣能夠經濟發展，回到台灣錢淹腳目的時代，他一定會堅持參選到底，但未來會走怎樣的路自己也不清楚，但是只要堅持，自然就會有機會出現。

(中時 )