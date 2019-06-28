冰淇淋、剉冰，夏天吃冰清涼又消暑，但你知道光喝冰水也會讓妳胖嗎？中醫將冰品視為大敵，西醫雖然沒有太多禁忌，但也不鼓勵吃太多冰。到底哪些人、哪些症狀不建議吃呢？

人是恆溫動物，冰品進到身體會引起反應，聯安診所健康管理中心主任洪育忠指出，冰吃進身體後會引起血管收縮，所以吃冰吃太快有些人會引起頭痛症狀，女性若適逢生理期，吃冰後血管收縮會讓身體感到更不舒服；冰進到胃部後，血管收縮會影響胃部消化和腸道蠕動，所以空腹、腹瀉都不要吃冰。

洪育忠也說，一般發高燒時，可用冰枕或冰水來協助身體適度降溫，但仍應注意若體溫過低會影響免疫系統運作，反而延緩恢復期。沒有咳嗽的喉嚨痛，食物難以入喉，這時可以吃些冰涼的食物補充熱量及水份，不然都不建議過度吃冰。

中醫從氣血運行的角度來看，吃冰很傷身。台灣養生保健學會理事長、台中全德中醫診所院長張鈺鑫指出，身體的氣血靠陽氣來推動，但冰會讓陽氣阻滯，使得體內水分、血液循環變慢、受阻，產生各種負面影響。」

對女性來說，冰會導致骨盆腔的血液循環不佳、經血量少、排不乾淨、經痛加劇甚至生理期不來等症狀。張鈺鑫指出，月經若長期不來，賀爾蒙分泌也會受到影響，而出現許多婦科疾病甚至更年期提早報到。

冰也會讓生物體提早老化。曾有動物實驗，給一組正常的白鼠每天餵一次冰淇淋，連續二個半月以後，吃冰的白鼠毛髮稀鬆，行動遲緩，經測定顯示不少生理生化指標都降低了，這也是循環代謝不佳的結果。

感冒也不建議吃冰。張鈺鑫指出，曾有一個研究將人的大趾浸入4℃的冷水中，一分鐘內即發現受測者的鼻粘膜血管強烈收縮，而且鼻腔分泌物中的免疫抗體量急劇降低。「對中醫來說，感冒是體內正氣和外來邪氣對抗，但冰品損傷陽氣，不利感冒恢復，還可能更嚴重」張鈺鑫說。

綜合中、西醫的說法，不適宜吃冰的人或狀況如下：

1.感冒

2.月經前一周（因人而異）與月經來的時候，

3.腹瀉、腸胃炎

4.空腹

5.痰瘀體質、陽氣虛體質、陰血虛體質

6.過敏體質者

7.糖尿病、高血壓或心血管疾病患者

8.運動過後

張鈺鑫指出，運動時氣血分佈會以四肢肌肉為主，因此在激烈運動後馬上吃冰飲，脾胃為運化寒氣要從四肢體表調動陽氣過來，但緩不濟急，會讓寒氣在體內的作用的時間更久、傷害更大、氣血不順，「或有人說運動後喝冰『ㄙㄚˋ到』（近似於岔氣）就是氣血受寒氣阻滯導致肺氣不通暢，而出現咳嗽、胸悶等等不適。」

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(中時電子報)