因應2020年大選將至，法務部調查局28日舉行「二合一選舉」查察工作召開擴大局務會議，正式啟動二合一選舉查察機制。

調查局長呂文忠表示，「二合一選舉查察工作」是下半年度重點工作，內外勤主管都必須積極慎重以對，順利完成專案任務。此次選舉查察面臨的挑戰，勢必更為嚴峻與艱鉅，除了傳統賄選查察以外，還包含假訊息及境外資金介選的防制與查緝。調查局必須做好相關部署，傾全力防堵賄選、假訊息及外力影響明年二合一選舉，才能給國人一個自由、公平及乾淨的選舉環境。

調查局目前除成立「二合一選舉查察專案」、「影響國安選舉假訊息處理小組」、「加強辦理地下通匯案件專案」，並舉辦幹部專精講習、深化據點工作、精確諮詢布置、查賄人力機動調派、異常資金分析掌握、提高偵辦假訊息及境外資金介選案件績效等各項作為。

調查局呼籲，有意參選人或其支持者不可試圖以賄選、暴力、散布謠言等不法手段讓特定參選人贏得勝選，亦不可收受違法政治獻金，否則將面臨刑事責任或行政責任，同時也期望國人與調查局站在一起，共同守護家園。

(中時 )