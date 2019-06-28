觀霧山莊前的台灣擦樹被包上大小不一的紗網袋，期盼優良種實能幫助擦樹林復育。（巫靜婷攝）

台灣擦樹的果實是野生動物最愛的食物來源，優良果實被搶先取食讓擦樹林復育困難。（新竹林管處提供）

台灣檫樹為台灣特有種，也是農委會公告瀕臨絕種的「寬尾鳳蝶」幼蟲之食草，近年林務局新竹林管處發現觀霧地區的台灣擦樹林有老化衰退情形，避免珍貴樹群及寬尾鳳蝶逐步消弭，今年6月進行擦樹果實套袋作業，樹上「長」滿紗網袋的奇景，讓遊客嘖嘖稱奇。

位在新竹縣五峰鄉及苗栗縣泰安鄉交界的觀霧森林遊樂區，海拔1500到2500公尺，因常有雲霧繚繞而得名，是夏季避暑的聖地。有民眾指出，日前到觀霧山莊遊玩時發現有棵樹被不明白色物體包覆，遠看以為是蜘蛛吐絲纏住葉片，近看才發現是大大小小的紗網袋，特殊奇景引起眾人議論。

新竹林管處說明，台灣擦樹屬易危物種，其果實為鳥類及野生動物喜愛的食物來源，動物大量採食熟果，加上倖存種苗受光薄弱枯死，使擦樹繁衍生存困難，以致觀霧地區的台灣檫樹林有老化衰退情形，避免擦樹林消失，自2018年辦理採種、育苗工作，參考專家建議，在果實由綠轉黑前先套袋，確保採收的品質、數量可供復育。

新竹林管處作業課指出，今年6月有5株優良母樹進行套袋作業，分別位於大鹿林道、大鹿林道東線及觀霧森林遊樂區餐廳旁，預計8月間種子成熟時進行採取，而種實育苗後，將優先於觀霧合適地點復育栽植。

新竹林管處育樂課表示，台灣擦樹的復育與寬尾鳳蝶的保育有密切關聯，寬尾鳳蝶分布於宜蘭、桃園、苗栗、花蓮等地之中海拔山區，其幼蟲食草及成蝶產卵均仰賴擦樹，若擦樹種子萌發不佳，造成幼苗更新不易，將嚴重影響寬尾鳳蝶野外族群的生存。

(中時 )