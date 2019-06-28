國美館典藏名畫躍然郵票方寸之中！國立台灣美術館今年與中華郵政合作，能讓更多人欣賞到前輩藝術家代表性作品，續推108年版「台灣近代畫作郵票」，國美館精選的陳永森「白鷺涉河塘」等典藏名畫，規劃4枚一套發行，並同步出版「建築景觀明信片」，從多元角度記錄國美館建築之美。

國美館表示，去年「台灣近代畫作郵票」，將國美點典藏的知名畫家林之助「暮紅」、廖德政「窗邊」、陳庭詩「日與夜＃10」及李仲生「作品057」等畫作轉化成郵票發行，獲得郵友反應熱烈。今年則以國美館精選典藏品中的陳永森「白鷺涉河塘」及蕭如松「畫室」，與北美館典藏的郭雪湖「南街殷賑」及張義雄「吉他」等四枚一套發行。

國美館說，選用的兩幅典藏作品，均在台灣近代藝術史中佔一席之地，陳永森（1913－1997）為旅日畫家，曾獲日本畫壇最高榮譽之「白壽賞」。「白鷺涉河塘」以沒骨法描繪白鷺和荷花，綠葉和梗以半抽象簡化弧線分割手法展現，並以墨線簡練勾勒出荷葉形體。

國美館指出，蕭如松（1922－1992）慣常以日常所見事物為題材，以不透明水彩繪畫技巧營造畫面，畫作「畫室」以線及塊面描繪畫室空間、輕快的短筆觸描繪瓶花與窗紗，迎接窗外的陽光。

(中時 )