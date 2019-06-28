「透過藝術家當前鋒，帶動舊城軟實力！」前台中市中區區長黃至民，任內推動舊城速寫以藝術帶動新生，擁有建築師背景的他，儼然是「被公務員耽誤的藝術家」，動起畫筆令人驚豔，累積創作7百多件，所繪製老建物，結構層次分明古意盎然，他今年初退休更華麗轉身成為速寫藝術家，將在持續推動舊城活化。

今年54歲的黃至民，任職台中市府都發局時，閒暇就陪著小孩寫生長達10多年，結識知名走繪速寫藝術家孫少英，於2015年調派中區區長。「舊城一定要動起來！」黃至民說，中區及西區舊城擁有深厚的百年文化及歷史底蘊，他幾經思考，決定以有溫度感情的「手繪」表彰。

「透過繪畫，作為工具！」黃至民說，手繪是他的活化舊城的方法與工具。他引進藝術家及速寫同好來中區來走繪速寫，描繪舊城的古蹟建築、人文風情故事，也帶動起風潮，自己更帶頭加入速寫行列，整合各方資源出版手繪書、明信片及旅遊地圖書，讓中區舊城區的人文歷史及建築再度受人矚目。

黃至民的速寫作品從開始的寫實細繪，火車站、台中州廳、台中公園及第二市場等古老建築，結構比例的透視分明，展現寧靜古樸意境，逐漸筆隨意走，展現線條灑脫、層次分明的畫風。黃至民在速寫繪畫的天地中找到全新的熱情與動力，區長任內4年畫遍舊城，累積了7百多件作品，曾參與多場義賣、展出。

他今年初轉調回都發局，深思生涯規劃後毅然退休，告別公務生涯，走回建築師本業，以民間藝術家的新角色自在創作，延續以藝術來推動舊城文化歷史的軟實力。

他目前在台中教育大學美感教育基地推出「繪旅行．畫風華」展，作為告別公職生涯的結束及投入創作藝術的起點，將展至7月5日。

(中時 )