59歲杜姓婦人今（28日）下午5時許，徒步行經新北市民德路和國光街口，杜婦疑似直接穿越馬路，遭53歲張姓男子駕駛計程車撞上，杜婦當場失去生命跡象、血流不止，警消獲報將她送往亞東醫院急救，急救後仍宣告不治。

警方表示，張男酒測值為零，詳細車禍原因待警方進一步釐清。張男訊後將依過失致死罪嫌移送地檢署偵辦。

(中時 )