婦人疑穿越馬路 遭計程車撞傷不治 19:132019/06/28 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （中時電子報） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 59歲杜姓婦人今（28日）下午5時許，徒步行經新北市民德路和國光街口，杜婦疑似直接穿越馬路，遭53歲張姓男子駕駛計程車撞上，杜婦當場失去生命跡象、血流不止，警消獲報將她送往亞東醫院急救，急救後仍宣告不治。 警方表示，張男酒測值為零，詳細車禍原因待警方進一步釐清。張男訊後將依過失致死罪嫌移送地檢署偵辦。 (中時 ) #不治 #警方 #急救 #婦人 #馬路 也許您會感興趣 推薦閱讀 文山二分局暖警護老婦過馬路 路人感動側錄過程 19:392019/06/24 社會 20年沒男人！她請管理員通水管 控自己也被通了 00:162019/06/25 社會 緊急救護成效高 竹市OHCA救活率高達2成5 14:592019/06/25 生活 航特部傘訓意外 2兵「共用1傘」百米高空墜落 14:102019/06/25 社會 肌膚臨時出狀況？日本人氣面膜推「急救保養系列」速效超有感 19:332019/06/25 美妝 竹市OHCA救活率 高達2成5 04:102019/06/26 地方新聞 女子跳海輕生卡消波塊 警消急救出 12:492019/06/27 社會 新莊路樹突倒塌 女騎士噴飛爆頭亡 16:222019/06/27 社會 北市新生南派出所長勤中心肌梗塞 送醫急救 19:102019/06/27 社會 這是誰家孩子？高溫下柏油路爬行 17:402019/06/28 社會 社會熱門新聞 阿嬤帶孫買麵包 慘遭大貨車撞斃 - 社會 - 中時 影》接住公寓墜落2歲嬰 少年成英雄片瘋傳 - 社會 北檢密訊「王小姐」 親子鑑定與韓無關 - 社會 喝酒、脫褲2選1！女友在旁 渣男仍硬上閨蜜 - 社會 綠鬃蜥恐影響飛安 空軍一度展開獵蜥行動 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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