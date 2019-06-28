謝志宏（右1）在辯護律師涂欣成（中）陪伴下步出法院，說明自己確實沒殺人，有信心自己無罪。（程炳璋攝）

台南市2000年發生的歸仁雙屍命案，被判死刑定讞2名凶手，其中的謝志宏去年獲得翻案，今年3月獲釋，涉及19年冤獄的謝志宏殺人案28日在高分院第2次開庭，檢察官找來命案鑑定人藍錦龍警官作證，藍以詳盡簡報，認為主嫌郭俊偉說謊，共犯謝志宏應未涉案，員警筆錄有捏造與陷害可能。

發生在2000年的歸仁雙屍命案，起因於郭與謝一起出遊，期間遇見被害人陳女，要求交往不成，郭持蝴蝶刀威脅性侵後，再帶到田野間殺害，行凶後張姓老農經過，郭嫌在持刀殺死老農滅證。

陳女身中48刀而死，老農身中6刀斃命，當時被告主嫌郭俊偉承認殺人，更一口咬定謝志宏為幫凶，2人經過3審被判死刑定讞。

高分檢檢察官林志峰去年根據謝志宏落網後一份未曝光的自述手寫稿，並未提及自己殺人的新證據，主動申請翻案再審，高分院今年3月讓謝停止羈押出獄，全案涉及19年的冤獄。

高分院28日第2次開庭，林志峰申請擔任監察院委任的命案鑑定人，宜蘭縣警局鑑識股股長藍錦龍出庭作證。

鑑識專家藍錦龍以詳盡簡報說明郭嫌證詞與現場跡證不符，死者陳女第一時間的致命傷應在背部，而非郭供稱的腹部，腹部中刀僅4刀，非郭所稱的10幾刀，謝男身上與物品皆未採驗到陳女血跡，認為謝男應未持刀行凶。

藍錦龍表示，郭嫌的供詞雖通過測謊，根據辦案經驗，可能是說謊成性使然，全案兩位死者陳女與張姓老農夫，極可能全由郭嫌一人所為，郭也符合行凶動機。當時對謝男作筆錄的員警，有捏造、陷害謝嫌的可能。

(中時 )