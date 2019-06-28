全國非洲豬瘟緊急防疫模擬演習28日下午在台南後壁區舉行，找來真的病死豬演練，過程嚴謹逼真。（劉秀芬攝）

全國非洲豬瘟緊急防疫模擬演習28日下午在台南後壁區舉行，找來真的病死豬演練，過程嚴謹逼真。（劉秀芬攝）

全國非洲豬瘟緊急防疫模擬演習28日下午在台南後壁區舉行，找來真的病死豬演練，過程嚴謹逼真。（劉秀芬攝）

全國非洲豬瘟緊急防疫模擬演習28日下午在台南後壁區舉行，找來真的病死豬演練，過程嚴謹逼真。（劉秀芬攝）

為提升全國各縣市政府對非洲豬瘟防疫處置及應變能力，「全國非洲豬瘟緊急防疫模擬演習」28日下午在台南後壁區舉行，蔡英文總統由農委會主委陳吉仲陪同視導，蔡英文除嘉勉第一線防疫人員的辛勞，也強調防疫視同作戰，絕對不能鬆懈，一定要持續守護台灣的豬、維持養豬產業的蓬勃發展。

非洲豬瘟中央災害應編中心表示，此次演習重點為執行過程細節，模擬養豬戶自疫區回台後即進入養豬場工作，發現豬隻疑似感染非洲豬瘟，向台南市動物防疫保護處通報，防疫人員進行養豬場採樣、豬隻屍體處理流程演練。

現場除了非洲豬瘟中央災害應變中心協同國防部、環保署、內政部及台南市政府等單位參與外，也邀請專家學者共同參與，針對演習流程提供建議，為確保非洲豬瘟防疫準備工作的完善，增強防疫人員及協力單位對防疫處置的熟悉度，演習過程十分逼真。

蔡英文總統表示，自非洲豬瘟疫情傳出，政府立即展開應變措施，加強邊境把關工作，12月就成立應變中心，更應和地方政府合作，共同強化防疫工作，除提高檢疫罰則與督導廚餘的養豬場外，應加強民眾的防疫宣導及舉辦各項防疫研習，多管齊下，做最嚴格的管控，防堵疫情於境外。

黃偉哲表示，台南市的養豬業占全國第4，自非洲豬瘟去年8月在中國爆發後，台南除了積極採取各項防檢疫作為外，今年1月14日更舉行全市非洲豬瘟防疫演習，希望從每次的演習過程，獲取寶貴的經驗，並找出應改善之缺點，讓整個防疫工作能做到滴水不漏。

(中時 )