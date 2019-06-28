1名新住民媽媽26日晚上8點多，用背巾抱著4個月大嬰兒，攜著嬰兒推車搭乘公車，到西屯區文心路與山西路口下車，由於抱嬰兒又提著東西、嬰兒車，在人剛剛下車時，司機就急著關車門要駛離，車門夾斷嬰兒車輪子，孩子差點受傷，市議員陳淑華28日與受驚嚇的王媽媽出面提醒市府與公車業者，加強教育訓練，不要再有受害者。

對此，市府交通局表示，司機駕駛讓乘客上下車都有固定SOP作業，目前正調閱車上的監視器畫面釐清責任，也要求客運業者加強教育訓練，讓乘客順利安全的上下車，避免發生受傷等意外。

「媽媽下車時很小心的抱小孩、推嬰兒車，公車司機不知道在急什麼？！」陳淑華說，真的是危險的搭車經驗，如果不是為了方便用背巾抱著小孩，當時若是小孩是坐嬰兒車，嬰兒車被夾在車門，媽媽手拉嬰兒車，還跟著公車跑一小段話，當機立斷放掉嬰兒車，否則豈不是很危險。

王媽媽說，她是新住民晚上都會到忠明高中上補校，從忠明高中前的公車站搭車到文心路與山西路的站牌下車，不料遇到司機未等她和孩子下車，就開著車急駛離候車站，嬰兒車的右車輪被夾斷，自己嚇了一大跳，幸好孩子平安，但現在搭公車精神都很緊張，心裡還是有陰影。

陳淑華表示，眾多公車族在搭車時，如果司機沒有照上下車步驟關注乘客，可能就會釀成意外，王媽媽不想責怪司機

，只希望這起意外讓客運業對司機的教育訓練多加強。

(中時 )