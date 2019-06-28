第30屆金曲獎頒獎典禮29日將於台北小巨蛋登場，不僅表演嘉賓是中外重量級巨星，頒獎嘉賓意識眾星雲集，包括五月天、蕭敬騰、陳奕迅、莫文蔚、言承旭、S.H.E、艾怡良、戴佩妮、徐佳瑩、A-Lin，評審團主席陳珊妮、盧廣仲、王彩樺、信、任將達、許郁瑛、羅文裕、紀曉君以及Matzka等。

更禮聘葛萊美獎轉播混音師艾瑞克.席林（Eric Schilling）擔任典禮成音顧問，他從事成音工作逾40年，自90年代陸續與瑪丹娜、艾爾頓．強等知名歌手合作，之後更將專業能力延伸至電視轉播成音工作。他曾參與葛萊美獎等大型頒獎典禮，對立體與環繞混音設備、架構和技術提出專業建議，並曾榮獲 4 座葛萊美獎、16 座拉丁葛萊美獎、6 座黃金時段艾美獎的肯定。

典禮承辦單位台視今年仍以最高規格打造大型華麗舞台，典禮舞台設計黎仕祺指出，「由於數位時代聆聽音樂以輔助視覺效果居多，因此舞台設計主要概念是以看見音樂『波長』加以呈現，強調聲波擴散迴響，亦兼具金曲30時光流動感。」在長90公尺的星光大道，無論晴雨皆搭設百萬雨棚，為金曲典禮貴賓作貼心準備。

(中時 )