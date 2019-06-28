教育部今(28)日召開「108學年度大專校院學雜費審議小組會議」，今年僅中華大學、樹人醫護管理專科學校提出108學年度學雜費調整申請案，但兩校使用學雜費有諸多疑義，申請皆未通過。

教育部高教司司長朱俊彰表示，中華大學的學雜費主要使用在校園修繕方面，並沒有用在學生教學品質提升上，不只款項使用不完善，校方在研議過程也不夠明確，僅以3天的時間公告並召開公聽會，為讓學生有充裕的意見表達，學生到場人數也不踴躍，學生溝通不到位。

至於樹人醫專，朱俊彰則說，在學雜費施用計畫上，理應用在提升教職員的待遇薪資，但如何調漲、金額多寡以及受惠校內人數等，都缺乏詳細規畫，不清楚經費運用方式，另一方面，獎助學金策略也不明，針對學生提出的意見，校方也沒有清楚回應，代表流程有問題，校內查核機制都停留在執行方式，沒有說明預期成效與目標。

朱俊彰說，今年僅中華大學與樹人醫專申請調漲學費，漲幅都在2.5％，但兩校學雜費運用有諸多問題，教育部未通過其申請。

教育部則表示，有關學雜費審議，由教育部依「專科以上學校學雜費收取辦法」規定，邀集企業代表1人、學者專家5人、學生代表4人、教師代表1人、家長代表1人及本部代表3人，共15人組成學雜費審議小組，依相關指標進行審議，大專校院學雜費調漲之申請，除學校財務、助學及辦學綜合成效等各項指標均符合本辦法規定外，學校提出的助學計畫是否完善、校內溝通程序是否充分，以及經費是否投入提升學生的學習品質等，亦皆為會議審查重點，如上述重點項目未能落實，仍不得調整學雜費。

(旺報 )